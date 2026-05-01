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“Faço-lhe um apelo: deve deixar cair esta teimosia e deixar cair este pacote laboral, porque ele é ofensivo dos mais jovens, das mulheres trabalhadoras, dos mais vulneráveis e ofende particularmente as famílias portuguesas”, afirmou José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas.

O líder socialista falava à chegada à festa do Dia do Trabalhador promovida pela UGT, que decorreu esta sexta-feira no Centro Desportivo do Jamor, no concelho de Oeiras.

José Luís Carneiro garantiu que “o PS tudo fará para impedir que o Governo ofenda os trabalhadores, as mulheres e as famílias deste país”, acusando o executivo de querer “andar para trás nos direitos laborais”, em especial no que respeita aos mais jovens e às mulheres.

O dirigente socialista criticou ainda a orientação da reforma laboral, considerando que agrava a precariedade e fragiliza direitos conquistados, num contexto em que muitas famílias já enfrentam dificuldades acrescidas com o custo de vida.

Questionado sobre a greve geral anunciada pela CGTP para o dia 3 de junho, e sobre a eventual adesão da UGT, José Luís Carneiro sublinhou que essa é uma decisão que cabe exclusivamente às centrais sindicais.

“Essa é uma decisão que compete às centrais sindicais”, afirmou, afastando uma intervenção direta do PS na convocação ou orientação da greve.

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