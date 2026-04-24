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“Estou firmemente convencido de que irei a eleições e que vou ganhar as eleições para primeiro-ministro”, declarou, sublinhando que esta convicção se mantém quer no calendário normal das legislativas, quer num cenário de eventual antecipação eleitoral.

O líder socialista rejeitou igualmente a ideia de divisões estruturais no partido ou de uma oposição interna latente. “Estruturalmente não há nenhuma divergência de fundo”, afirmou, lembrando que os órgãos nacionais do PS foram aprovados em congresso com mais de 90% dos votos, o que considera uma “expressão muito forte de ampla convergência” em torno da atual estratégia.

Sobre o regresso de Pedro Nuno Santos ao parlamento, Carneiro disse não sentir qualquer desconforto e garantiu que o ex-secretário-geral será recebido “de braços abertos”. Revelou ainda ter conversado recentemente com o antecessor, manifestando o desejo de que a sua experiência política seja valorizada no trabalho parlamentar.

Questionado sobre a recusa de Duarte Cordeiro em integrar os órgãos nacionais do PS, o secretário-geral mostrou “a maior consideração” pelo antigo ministro, relativizando a decisão. Segundo Carneiro, trata-se de divergências pontuais que não colocam em causa a linha política global do partido. “Num partido plural como o PS, com cerca de 100 mil militantes, não é desejável o unanimismo”, sublinhou.

O líder socialista destacou ainda as recentes sondagens que indicam uma subida do PS na avaliação dos eleitores, referindo que, em cerca de dez meses, o partido terá recuperado sete pontos percentuais. Para José Luís Carneiro, estes dados reforçam a legitimidade da atual liderança e a confiança no futuro eleitoral do PS.

“Não vejo agora, nem vi antes, qualquer opositor interno”, concluiu, defendendo que as diferentes opções pessoais assumidas por dirigentes socialistas não devem ser confundidas com disputas pela liderança do partido.

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