Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A suspensão das importações de vários produtos de origem animal do Brasil pela União Europeia entrou em vigor esta quinta-feira, 3 de setembro, depois de a Comissão Europeia considerar insuficientes as garantias apresentadas por Brasília sobre o cumprimento das regras comunitárias relativas ao uso de antimicrobianos. A medida abrange, entre outras categorias, carne bovina, aves de capoeira, aquicultura, mel e tripas.

A decisão não significa que a União Europeia tenha declarado toda a carne brasileira imprópria para consumo. O problema identificado pelas autoridades europeias está relacionado com a capacidade de demonstrar que determinadas regras sobre substâncias antimicrobianas são cumpridas ao longo da cadeia de produção. A Comissão Europeia admite que a situação pode ser alterada caso o Brasil apresente garantias consideradas suficientes.

A questão que agora se coloca é outra, nomeadamente até que ponto uma decisão tomada a nível europeu poderá chegar à carteira dos consumidores portugueses?

Portugal não está entre os principais destinos europeus da carne bovina brasileira. Ainda assim, o mercado europeu funciona como uma rede integrada. Se grandes compradores procurarem simultaneamente fornecedores alternativos, poderão aumentar a pressão sobre a oferta disponível e, consequentemente, sobre os preços.

Ao 24notícias, o economista José Moreira considera que Portugal poderá sentir os efeitos sobretudo de forma indireta. "O problema não é tanto saber se haverá carne, mas quanto custará substituir determinado fornecedor. Quando desaparece uma origem competitiva, os distribuidores procuram alternativas. Se essas alternativas forem mais caras, uma parte desse custo acaba por chegar à indústria, à restauração e ao consumidor", explica, salientando depois que "a pressão poderá ser mais significativa em determinados cortes e segmentos que dependem de fornecedores externos. No entanto, não existem dados que permitam antecipar uma subida percentual específica dos preços em Portugal".

Argentina, Uruguai e produção europeia surgem como alternativas

A primeira resposta dos importadores deverá passar pela diversificação das origens. Argentina e Uruguai poderão assumir maior importância no mercado da carne bovina, enquanto produtores europeus poderão também beneficiar da procura adicional.

Para Portugal, Espanha poderá desempenhar um papel relevante como fornecedor, dada a proximidade geográfica e a integração das cadeias agroalimentares ibéricas.

"O problema não é tanto saber se haverá carne, mas quanto custará substituir determinado fornecedor. Quando desaparece uma origem competitiva, os distribuidores procuram alternativas. Se essas alternativas forem mais caras, uma parte desse custo acaba por chegar à indústria, à restauração e ao consumidor" José Moreira, economista

"O mercado português tem capacidade para substituir parte do produto através de fornecedores europeus, nomeadamente de Espanha, ou na América do Sul, Argentina e Uruguai. O problema surge quando todos os países procuram simultaneamente as mesmas alternativas. Nesse cenário, a capacidade disponível diminui e o preço tende a subir", considera José Moreira.

A produção nacional é outra possibilidade, mas não constitui uma solução imediata. "A criação de bovinos exige tempo e capacidade produtiva. Aumentar significativamente a oferta portuguesa não é uma resposta que possa ser executada de um mês para o outro", diz, considerando, ainda assim, que se a suspensão se prolonga os produtores portugueses poderão encontrar uma oportunidade para ganhar espaço no mercado.

"O produtor português pode beneficiar de uma maior procura, mas não consegue substituir rapidamente grandes volumes internacionais. A agricultura tem ciclos biológicos que não podem ser acelerados apenas por razões de mercado”, explica José Moreira.

O que são os antimicrobianos e porque estão no centro da decisão?

Os antimicrobianos são medicamentos utilizados para combater microrganismos que podem causar doenças. Entre eles encontram-se os antibióticos, que têm utilização tanto na medicina humana como na medicina veterinária.

Na produção animal, estes medicamentos podem ser necessários para tratar infeções. O problema surge quando são utilizados de forma inadequada ou excessiva.

A União Europeia proíbe a utilização de determinados antimicrobianos para promover o crescimento dos animais e impede também o recurso, em animais destinados à produção alimentar, a determinadas substâncias reservadas ao tratamento de infeções em seres humanos. As regras aplicáveis às importações passaram a ter efeitos a partir de 3 de setembro de 2026.

A preocupação está relacionada com a resistência antimicrobiana. Quando microrganismos desenvolvem resistência aos medicamentos utilizados para os combater, algumas infeções tornam-se mais difíceis de tratar.

Ao 24notícias, Helena Martins, veterinária e especialista em saúde pública, explica que a questão não deve ser confundida com uma acusação de que toda a carne brasileira é perigosa.

"Não devemos confundir duas questões. A presença de um medicamento antimicrobiano não significa automaticamente que uma carne seja perigosa. A questão de saúde pública é sobretudo a utilização inadequada destas substâncias e o risco de contribuir para o desenvolvimento de resistência", explica.

"A resistência antimicrobiana é considerada um problema de saúde pública porque microrganismos resistentes podem circular entre animais, seres humanos e ambiente. A utilização excessiva ou inadequada de antimicrobianos exerce pressão sobre as populações de bactérias. As bactérias mais resistentes podem sobreviver, multiplicar-se e transmitir mecanismos de resistência", diz.

Na produção animal, contudo, a questão não se limita ao medicamento administrado. O controlo envolve também a rastreabilidade, os sistemas de produção, os períodos de utilização e a capacidade das autoridades para demonstrar que as regras são cumpridas.

"A presença de um medicamento antimicrobiano não significa automaticamente que uma carne seja perigosa. A questão de saúde pública é sobretudo a utilização inadequada destas substâncias e o risco de contribuir para o desenvolvimento de resistência" Helena Martins, médica veterinária e especialista em saúde pública

É precisamente neste ponto que a União Europeia colocou o foco no caso brasileiro. A Comissão Europeia afirma que o Brasil não apresentou garantias suficientes para assegurar o cumprimento dos requisitos aplicáveis às categorias retiradas da lista de países autorizados.

"Não estamos perante um problema exclusivamente veterinário. As bactérias e os mecanismos de resistência podem circular entre animais, pessoas e ambiente. Por isso, a utilização responsável dos antimicrobianos é importante em todos esses setores”, sublinha Helena Martins.

A decisão europeia não resulta da identificação de um lote contaminado nem de uma declaração de que toda a carne brasileira representa um risco para os consumidores. A Agência Brasil refere que a suspensão não foi motivada pela identificação de contaminação ou irregularidades sanitárias em lotes brasileiros.

O que está em causa são as garantias de conformidade do sistema de produção e controlo. "É incorreto transformar uma questão de conformidade regulamentar numa afirmação de que toda a carne brasileira é insegura. São conceitos diferentes. O objetivo destas regras é garantir que os sistemas de produção conseguem demonstrar o cumprimento dos requisitos europeus", explica Helena Martins.

Para as famílias portuguesas, o impacto mais provável não é a ausência de carne, mas o custo de determinados produtos. Uma subida dos preços da carne afeta mais diretamente os agregados familiares com menor rendimento disponível, sobretudo quando ocorre num contexto de aumento de outros custos alimentares.

"Quando um alimento fica mais caro, as famílias com menos rendimento têm menos capacidade para absorver o aumento. Podem reduzir o consumo, mudar de produto ou optar por fontes de proteína mais baratas, o risco social está no preço", explica Helena Martins.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.