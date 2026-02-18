Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as 879 detenções efetuadas, 416 estão relacionadas com crimes rodoviários: 223 por condução sob efeito do álcool, 149 por falta de habilitação legal para conduzir e 44 por outras infrações desta natureza. Foram ainda detidos 66 cidadãos por crimes contra a propriedade, como furtos e roubos, e 68 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 41.679 doses individuais.

No mesmo período, a PSP apreendeu 65 armas de fogo, 45 armas brancas, 2.510 munições e 19 outras armas, quer como medida cautelar, quer na sequência de 21 detenções por posse de armas proibidas.

Foram também apreendidos 24.876 artigos de pirotecnia, contendo pelo menos 35,2 quilos de matéria ativa.

No âmbito da prevenção rodoviária, os agentes fiscalizaram 14.010 condutores e controlaram 61.790 viaturas por radar, tendo sido detetadas 4.431 contraordenações.

Entre as infrações mais registadas destacam-se: 675 por falta de inspeção periódica obrigatória; 611 por excesso de velocidade; 205 por ausência de seguro de responsabilidade civil; 107 por condução sob influência do álcool; 89 por uso do telemóvel durante a condução e 22 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistemas de retenção.

Nos últimos nove dias foram registados 1.768 acidentes rodoviários nas áreas de responsabilidade da PSP, dos quais resultaram 427 feridos (19 graves e 408 ligeiros) e uma vítima mortal, na sequência de um atropelamento ocorrido no concelho do Porto, a 12 de fevereiro.

