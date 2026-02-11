Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A reunião do executivo realiza-se às 9h30 e tem como objetivo fixar em oito o número de vereadores em regime de tempo inteiro, ao abrigo do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. Com esta decisão, passará a integrar esse regime a vereadora independente Ana Cristina Marques Simões da Silva.

A alteração permitirá ao executivo liderado por Carlos Moedas assegurar uma maioria de nove eleitos num total de 17 vereadores, reforçando, segundo a autarquia, as condições de governação estável e coesa do município para o mandato 2025-2029.

Após a aprovação da proposta, o presidente da CML delegará competências na vereadora independente Ana Cristina Marques Simões da Silva, doutorada em Medicina Dentária, que ficará responsável pelas áreas da saúde e do desperdício alimentar, bem como por funções no âmbito do grupo de trabalho dedicado às candidaturas a projetos financiados por fundos europeus.

A Câmara Municipal de Lisboa sublinha que esta reorganização do executivo visa criar melhores condições políticas e operacionais para a concretização do programa apresentado aos lisboetas nas últimas eleições autárquicas.

