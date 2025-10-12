Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

À chegada ao hotel Epic Sana, em Lisboa, Carlos Moedas lembrou que é importante que os cidadãos exerçam o voto este domingo, estando em causa a "escolha para a cidade e todas as escolhas pelo país".

Questionado sobre a ausência de Luís Montenegro, o autarca recorda que teve "um grande apoio". "O líder do meu partido esteve aqui na quinta-feira num grande comício", aponta ainda.

Quanto à abstenção, Moedas nota que "é preocupante, mas pelos vistos os números estão melhores do que em 2021".

Sobre a noite que se avizinha, Carlos Moedas mostra-se sereno. "Estamos à espera, como há quatro anos", atira. "Estou aqui como sempre, com tranquilidade e serenidade à espera daquilo que será a palavra dos lisboetas".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.