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A medida faz de Carlos III o primeiro monarca em exercício a divulgar este tipo de informação financeira, embora o soberano já o tivesse feito quando era príncipe de Gales. Segundo o porta-voz, a decisão resulta de um “desejo expresso do rei” de reforçar a clareza sobre as contas da monarquia desde a sua ascensão ao trono, em 2022.

“O nosso objetivo é explicar todos os aspetos das finanças reais de uma forma que melhore ainda mais a clareza e a acessibilidade”, referiu a mesma fonte oficial.

A divulgação deverá incluir os rendimentos privados do monarca, provenientes de investimentos, propriedades e património como os ducados de Balmoral e Sandringham, bem como receitas associadas ao Ducado de Lancaster, que no ano fiscal de 2024/25 terá gerado cerca de 26,8 milhões de libras (aproximadamente 30,8 milhões de euros).

Este fundo, historicamente conhecido como “Bolsa Privada”, financia despesas oficiais e privadas do rei e de outros membros da família real.

A publicação da declaração fiscal de Carlos III deverá ocorrer nos próximos dias, em conjunto com relatórios sobre as finanças da monarquia, incluindo a chamada “Subvenção Soberana”, que financia despesas oficiais como pessoal, viagens e manutenção de residências reais.

A decisão surge num contexto de crescente pressão política e mediática por maior transparência, intensificada após controvérsias recentes relacionadas com membros da família real.

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