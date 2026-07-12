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O encontro decorreu em Highgrove House, residência privada da família real no condado de Gloucestershire, e contou com a presença de Harry, Meghan Markle e dos filhos do casal. O Palácio de Buckingham confirmou apenas que se tratou de uma "ocasião privada de família".

A visita acontece numa altura em que Carlos III continua a receber tratamento contra um cancro e é vista pela imprensa britânica como um sinal de aproximação entre o rei e o filho mais novo, após vários anos de tensão no seio da família real.

Harry deslocou-se ao Reino Unido para participar em iniciativas relacionadas com os Jogos Invictus, competição internacional criada pelo próprio para antigos militares feridos em serviço. A viagem acabou por proporcionar um novo encontro com o pai, que ambos pretendiam concretizar.

Embora estivesse inicialmente previsto que Meghan, Archie e Lilibet acompanhassem o príncipe em alguns compromissos públicos, os planos foram alterados por razões de segurança. Ainda assim, viajaram para Inglaterra, permitindo o reencontro familiar.

Enquanto Carlos III recebia Harry e a família em Highgrove, o príncipe William participou num torneio solidário de polo, em Windsor, acompanhado por Kate Middleton. Não há indicação de que os dois irmãos se tenham encontrado, prolongando o distanciamento que tem marcado a relação entre ambos.

Esta foi a primeira viagem conjunta de Harry e Meghan ao Reino Unido desde o funeral da rainha Isabel II, em setembro de 2022. Desde então, o duque de Sussex tinha regressado ao país apenas em visitas sem a mulher e os filhos.

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