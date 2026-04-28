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O rei Carlos III destacou a importância da relação especial entre o Reino Unido e os Estados Unidos num discurso perante o Congresso norte-americano, onde sublinhou o papel da NATO, a necessidade de defender a Ucrânia e a urgência de agir face à crise climática. A intervenção decorreu no âmbito da visita de Estado de quatro dias aos EUA, coincidindo com as celebrações do 250.º aniversário da independência americana, diz o The Guardian.

Falando perante uma sessão conjunta do Congresso — a primeira intervenção de um monarca britânico em 35 anos — Carlos III deixou uma mensagem interpretada como um apelo indireto ao presidente Donald Trump para que os Estados Unidos retomem o seu papel tradicional nas alianças europeias. “As palavras da América têm peso e significado (...). As ações desta grande nação importam ainda mais”, afirmou.

O rei elogiou a aliança histórica entre os dois países, classificando-a como “verdadeiramente única” e construída ao longo de séculos. Referiu ainda princípios fundamentais da governação democrática, como o equilíbrio de poderes, recordando as raízes desses valores na Magna Carta, numa observação que pareceu recolher apoio entre legisladores democratas.

No plano internacional, Carlos III apelou a uma “determinação inabalável” em apoio da Ucrânia, elogiando “o seu povo mais corajoso” e defendendo a necessidade de assegurar uma paz “justa e duradoura”. Sublinhou também o papel central da NATO na segurança global, referindo que o compromisso das forças armadas dos EUA e dos seus aliados continua a ser essencial para proteger cidadãos e interesses comuns.

A crise climática foi outro dos temas centrais do discurso. O monarca evocou a riqueza natural dos Estados Unidos, citando o antigo presidente Theodore Roosevelt, mas alertou para o colapso de sistemas naturais críticos. “Ignorar este facto é fazê-lo por nossa conta e risco”, afirmou, sublinhando que a natureza sustenta tanto a prosperidade económica como a segurança nacional.

No plano económico, destacou os laços comerciais entre os dois países, referindo os 430 mil milhões de dólares em trocas anuais e 1,7 mil milhões de dólares em investimento mútuo. Estas declarações surgem numa altura em que Trump ameaça impor novas tarifas ao Reino Unido, agravando tensões comerciais com o governo de Keir Starmer.

Apesar do tom diplomático, o discurso refletiu divergências entre Washington e Londres, incluindo a recusa britânica em alinhar com os EUA e Israel em ações militares contra o Irão e críticas de Trump à política comercial britânica. Ainda assim, Carlos III enfatizou que os dois países têm encontrado sempre formas de cooperação, descrevendo a sua parceria como uma das mais importantes da história.

A visita decorreu sob forte simbolismo e cautela política. Embora tenha havido uma receção oficial com pompa na Casa Branca, a chegada do rei foi mantida discreta para evitar possíveis tensões públicas, recordando episódios anteriores envolvendo líderes estrangeiros como Volodymyr Zelensky.

Líderes do Congresso elogiaram a visita. O senador republicano John Thune destacou a longa relação entre os dois países, enquanto o democrata Chuck Schumer aproveitou para reforçar a importância das alianças internacionais e da NATO, apelando a que Trump reconheça o seu valor estratégico.

Num contexto global descrito pelo próprio rei como “mais volátil e perigoso”, Carlos III deixou claro que os desafios atuais exigem cooperação reforçada. “Nenhuma nação pode enfrentá-los sozinha”, afirmou, alertando que a aliança transatlântica não pode depender apenas do passado, devendo ser continuamente reafirmada.

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