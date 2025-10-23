Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre cânticos em latim e orações em inglês, o momento marcou um gesto histórico de aproximação entre a Igreja Católica e a Igreja de Inglaterra, separadas há quase meio milénio.

Leão XVI — o primeiro papa norte-americano, eleito há seis meses — conduziu a cerimónia ao lado do arcebispo anglicano Stephen Cottrell, com acompanhamento do Coro da Capela Sistina e de dois coros reais britânicos.

O rei, líder supremo da Igreja Anglicana, foi colocado à esquerda do altar, junto ao Papa. Apesar de o monarca já se ter reunido com os últimos três papas, e de João Paulo II e Bento XVI terem visitado o Reino Unido, nenhum desses encontros incluiu uma oração conjunta.

Mais cedo, Carlos e a rainha Camila participaram numa audiência privada com o Papa Leão XVI no Palácio Apostólico, reforçando os laços entre Londres e o Vaticano.

Enquanto isso, no Reino Unido, o ambiente na Casa Real continua tenso devido à crise em torno do príncipe André, irmão do rei, novamente sob escrutínio público devido às ligações ao caso Epstein.

Durante a tarde, o monarca britânico irá seguir para a Basílica de São Paulo Extramuros, uma das quatro mais veneradas do catolicismo, onde recebeu o título de “Confrade Real” da abadia adjacente — uma distinção aprovada pelo Papa.

Por sua vez, o Palácio de Buckingham anunciou que o rei concedeu a Leão XVI duas honrarias britânicas: o título de “Confrade Papal” da Capela de São Jorge, em Windsor, e a Grã-Cruz da Ordem de Bath, uma das mais altas condecorações do Reino Unido.

