Por ordem do Rei Carlos III, Maria João Rodrigues de Araújo recebeu a Excelentíssima Ordem do Império Britânico (OBE), numa cerimónia no Castelo de Windsor, conduzida pelo Príncipe de Gales, William. O evento contou com a presença de membros da Casa Real Britânica e uma atuação da Orquestra de Cordas da Duquesa de Edimburgo.

Dias depois, por decisão do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, foi-lhe atribuída a Ordem do Infante D. Henrique, uma das mais altas distinções portuguesas, entregue numa cerimónia na Residência do Embaixador de Portugal em Londres, com música do duo AccordiCello.

Professora e investigadora na Universidade de Oxford, onde é doutorada em Música, Maria João Rodrigues de Araújo liderou a Portugal-UK 650, responsável por organizar mais de 300 iniciativas em parceria com 220 instituições portuguesas e britânicas. As celebrações envolveram milhões de pessoas e incluíram eventos em locais emblemáticos como o Palácio de Buckingham e a Queen’s Chapel do Palácio de St. James’s.

Com um percurso ligado à educação, cultura e diplomacia, foi diretora de Educação e Investigação na Casa da Música, investigadora na Royal Opera House, e presidente de Artes e Cultura da Commonwealth. Paralelamente, colabora com várias organizações humanitárias internacionais e integra ordens honoríficas como a do Santo Sepulcro e a Soberana Ordem de Malta.

Depois do sucesso das comemorações dos 650 anos da Aliança, a agora comendadora Maria João Rodrigues de Araújo já prepara as celebrações dos 640 anos do Tratado de Windsor, em 2026, e dos 640 anos do casamento de D. João I com D. Filipa de Lencastre, em 2027. Dois marcos que pretendem renovar os valores de paz, amizade e solidariedade que unem Portugal e o Reino Unido há mais de seis séculos.

