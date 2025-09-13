"Quando ouço o Chega falar sobre o país, lembro-me sempre de um canivete suíço que comprei numa loja low cost de bugigangas, lá vistoso e barato era, mas quando se tratou de fazer obra com ele, desmanchou-se aos bocados. Parecia que servia, mas não serviu para nada. A extrema-direita parece boa na oposição, mas não prestará para nada que sirva ao povo num governo", defendeu Carlos César na sua intervenção na abertura da Convenção Autárquica do PS, que decorre hoje em Coimbra.

Para Carlos César, "uma grande votação nas candidaturas do PS" é necessário para que Portugal continue "excecionado das tendências autocráticas e ditatoriais que minam outros espaços e continentes".

De acordo com o presidente do PS, "nunca a vitória do PS" significou tanto "para um novo fôlego para a democracia portuguesa". "O manifesto de compromisso dos autarcas socialistas, que hoje simbolicamente é subscrito, vem nesse sentido".