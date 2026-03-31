O anúncio foi feito pelo Governo após a divulgação dos dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).
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