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Segundo o Vatican News, cardeais, bispos e um sacerdote enviado pelo Vaticano ajoelharam-se perante camponeses da comunidade indígena Tallán, na paróquia de San Juan Bautista, em Catacaos, perto de Piura, no Peru, num gesto de perdão pelas injustiças cometidas ao longo de vários anos por membros ligados ao Sodalitium Christianae Vitae.

A cerimónia decorreu na noite de sábado, 23 de maio, durante a celebração da Solenidade de Pentecostes. Os camponeses presentes reclamam, há mais de uma década, justiça e reparação pelos abusos, perseguições, expropriações, vexações e violações de direitos sociais e laborais atribuídos a sectores ligados ao Sodalício, uma entidade eclesial dissolvida em 2025 pelo Papa Francisco, após escândalos de abusos e corrupção.

No final da celebração eucarística, os responsáveis da Igreja Católica ajoelharam-se diante dos agricultores e das suas famílias. Entre os presentes estavam familiares de Cristino Melchor Flores e Guadalupe Zapata Sosa, líderes indígenas que morreram depois de se oporem ao alegado tráfico de terras associado a empresas ligadas ao Sodalício.

Na homilia, o cardeal Castillo Mattasoglio defendeu um “caminho de renovação” e de reconciliação, sublinhando que a Igreja pretende ultrapassar “a desonra” provocada por um grupo que lançou “uma sombra” sobre a instituição. O arcebispo de Lima garantiu ainda o compromisso de continuar o trabalho iniciado pelo Papa Francisco e prosseguido por Leão XIV, que, enquanto bispo no Peru, acompanhou o caso e manifestou apoio às vítimas.

O cardeal afirmou também que “não podemos esquecer, nem devemos esquecer”, defendendo a necessidade de reconhecer os erros para corrigir comportamentos e combater atitudes de superioridade dentro da Igreja.

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