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A presença de caravelas-portuguesas está a provocar preocupação em numerosas praias do País Basco, onde as autoridades reforçaram os avisos de segurança devido ao aumento do número de exemplares avistados nos últimos dias, diz o El Mundo.

Na província de Gipuzkoa, algumas praias registaram restrições ao banho. Em Zarautz foi hasteada a bandeira vermelha durante a tarde, indicando a proibição de entrar na água. Outras zonas balneares, incluindo todas as praias de San Sebastián, passaram a apresentar bandeira amarela e o respetivo aviso para a presença de medusas.

De acordo com a aplicação Hondartzak, a praia de Gaztetape, em Getaria, também chegou a ter o banho proibido, pelo menos de forma parcial. Já na praia de Santiago, em Deba, foi recomendada especial precaução aos banhistas.

O aumento da presença destes organismos marinhos teve igualmente consequências para a saúde pública. Na segunda-feira, os serviços de emergência da Osakidetza prestaram assistência a sete pessoas que sofreram picadas de caravelas-portuguesas nas praias das províncias de Bizkaia e Gipuzkoa.

Em Gipuzkoa, duas pessoas necessitaram de assistência. Uma mulher de 58 anos foi transportada de ambulância para um centro de saúde em Zarautz, enquanto outra pessoa foi tratada na praia de Ondarreta, em San Sebastián, sem necessidade de encaminhamento hospitalar.

Perante esta situação, o Governo Basco voltou a apelar à prudência. As autoridades recomendam que a população evite tomar banho sempre que existam medusas ou caravelas-portuguesas na água e alertam para que estes animais não sejam tocados, mesmo quando se encontram na areia, uma vez que os seus filamentos mantêm a toxicidade mesmo quando aparentam estar inativos.

O que fazer em caso de contacto com uma caravela-portuguesa?

Lavar e limpar com água do mar a zona afetada;

Aplicar compressas quentes (40º C) durante cerca de 20 minutos ou aplicar vinagre sem diluir;

Se estiver em choque, com dificuldades em respirar ou a dor persistir, consultar um médico ou farmacêutico.

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