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O alerta foi dado às 16h11 e mobilizou meios de socorro para o local. Segundo informações da Proteção Civil, o combate às chamas envolve 21 operacionais, apoiados por oito veículos.

Até ao momento, não há registo de feridos e as causas do incêndio permanecem por apurar.

A praia do Dragão Vermelho esteve recentemente interditada a banhos numa faixa que se estende 50 metros para norte e 50 metros para sul do molhe sul da praia. A decisão foi justificada pela ocorrência de vários incidentes balneares registados nos últimos meses naquela zona.