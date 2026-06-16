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A NEXX Helmets, empresa portuguesa especializada na produção de capacetes para motociclismo e sediada em Anadia, assinala este ano o seu 25.º aniversário, destacando-se pela forte presença nos mercados internacionais, que representam atualmente 96% das suas vendas.

A Alemanha, França e os Estados Unidos da América figuram entre os principais destinos da produção da marca portuguesa. Entre estes mercados, os Estados Unidos têm assumido um papel de destaque devido ao crescimento registado nos últimos tempos.

A competitividade da empresa assenta na sua especialização exclusiva na produção de capacetes para motociclismo, com particular enfoque no segmento premium. A NEXX destaca-se através de modelos em fibra de carbono e pela aposta na segurança e na inovação tecnológica, características que lhe permitem responder às exigências dos motociclistas e competir em mercados onde a diferenciação do produto é determinante.

Outro dos fatores distintivos da marca é a produção integral em Portugal da gama X, a sua linha premium. Segundo a empresa, esta opção coloca a NEXX entre um grupo restrito de fabricantes que mantêm uma parte significativa da produção no mercado nacional, numa estratégia orientada para o controlo dos padrões produtivos e para a consistência da qualidade dos produtos.

Fundada em 2001 e sediada em Anadia, a NEXX Helmets dedica-se ao desenvolvimento e produção de capacetes para diferentes estilos de condução, combinando design, segurança, desempenho e inovação tecnológica.

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