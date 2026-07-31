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Um cão foi resgatado com vida depois de ter sido encontrado enterrado no concelho de Mafra, numa ocorrência que está a ser investigada pelas autoridades como um alegado caso de maus-tratos a animal de companhia.

Segundo informou a Guarda Nacional Republicana (GNR), a intervenção ocorreu na quarta-feira, na sequência de um alerta feito por um popular ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA).

Quando os militares chegaram ao local, encontraram o animal parcialmente soterrado e sem capacidade para se mover. Foi de imediato realizada uma operação de salvamento, que permitiu retirar o cão em segurança.

Após o resgate, o animal foi encaminhado para o Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Mafra, onde permanece sob observação e a receber os cuidados necessários.

Entretanto, o SEPNA iniciou diligências para esclarecer as circunstâncias em que o cão foi encontrado enterrado e identificar os eventuais responsáveis. A ocorrência foi comunicada ao Tribunal Judicial de Mafra.

Em comunicado, a GNR relembra que o abandono e os maus-tratos a animais de companhia constituem crimes previstos na legislação portuguesa. A força de segurança sublinha ainda que deter um animal implica garantir o seu bem-estar, alimentação, saúde e proteção ao longo de toda a vida.

As autoridades apelam à denúncia de situações de negligência ou violência contra animais, destacando que a colaboração da população é essencial para prevenir este tipo de crimes.

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