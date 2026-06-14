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O artista norte-americano Oliver Tree está entre as seis vítimas mortais do acidente aéreo ocorrido na manhã deste domingo no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. A confirmação foi feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, citadas pela CNN Brasil.

Segundo as autoridades, a colisão envolveu dois helicópteros que chocaram no ar antes de se despenharem. Cinco das vítimas seguiam numa das aeronaves, enquanto a sexta era o piloto do segundo helicóptero.

Entre os mortos encontram-se Oliver Tree Nickel, nome completo do cantor, os passageiros Lucas Vignale, Gaspar Prim e Lucas Brito Chaves, bem como os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac.

Natural de Santa Cruz, na Califórnia, Oliver Tree nasceu a 29 de junho de 1993 e tornou-se conhecido internacionalmente a partir de 2016, graças à sua personagem excêntrica "Turbo", marcada pelo característico corte de cabelo à tigela e por um estilo visual inspirado nos anos 80.

Nesse mesmo ano lançou o tema "When I'm Down", que se tornou um sucesso e abriu caminho para a assinatura de contrato com a Atlantic Records em 2017. Ao longo da carreira, construiu uma forte presença digital, acumulando quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais.

O músico encontrava-se no Brasil no âmbito da sua digressão mundial. No passado dia 6 de junho tinha atuado em São Paulo e preparava-se para iniciar a etapa europeia da tour, que incluía um concerto em Lisboa marcado para 13 de julho.

As circunstâncias que levaram à colisão dos helicópteros continuam por apurar. As autoridades brasileiras já iniciaram uma investigação para determinar as causas do acidente, considerado um dos mais graves dos últimos anos envolvendo aeronaves civis na cidade do Rio de Janeiro.

A morte de Oliver Tree provocou uma onda de consternação entre fãs e figuras da indústria musical, que recorreram às redes sociais para prestar homenagem ao artista norte-americano.