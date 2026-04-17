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O artista, cujo nome legal é David Anthony Burke, é alvo de uma investigação de um grande júri relacionada com a morte de Celeste Rivas Hernandez, cujos restos mortais foram encontrados em setembro no interior de um Tesla associado ao músico.

O Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou esta quinta-feira que o jovem de 21 anos se encontra detido sem direito a fiança e que o caso será apresentado ao Ministério Público na próxima segunda-feira, de acordo com a BBC.

Em comunicado enviado aos media norte-americanos, os advogados de Burke afirmam que o músico não matou a jovem nem foi responsável pela sua morte, sublinhando ainda que não foi formalmente apresentada qualquer acusação nem emitida qualquer acusação formal por um grande júri, referindo que o cantor foi apenas detido sob suspeita.

O caso ganhou contornos mediáticos após a descoberta, a 8 de setembro, dos restos mortais da adolescente, de 14 anos, num parque de reboques em Hollywood, na sequência de uma denúncia sobre um odor suspeito proveniente de um veículo.

De acordo com documentos judiciais, o corpo em decomposição foi encontrado dentro de um saco próprio para cadáveres, na bagageira dianteira de um Tesla registado na morada associada ao cantor no Texas.

O médico legista do condado classificou o estado do corpo como “severamente decomposto”, sem conseguir determinar a causa da morte, estimando que a jovem pudesse estar morta há várias semanas antes da descoberta.

Não foi ainda anunciada qualquer causa de morte e as autoridades tratam o caso, há vários meses, como uma investigação de óbito. Em novembro, um tribunal ordenou o sigilo dos registos relacionados com a morte da adolescente, para garantir que os investigadores tinham acesso à informação do médico legista antes da divulgação pública.

Celeste Rivas Hernandez, que vivia a cerca de 120 quilómetros do local onde o corpo foi encontrado, tinha sido reportada como desaparecida pela família em abril de 2024, embora já tivesse fugido de casa anteriormente. A falta de informação detalhada sobre o caso alimentou especulação e forte atenção mediática online, com várias teorias sobre a eventual ligação entre a jovem e o cantor.