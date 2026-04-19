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Uma investigação recente desafia conceções antigas sobre o mundo das aves, em particular no que diz respeito ao canto das fêmeas. Durante décadas, prevaleceu a ideia de que o canto das aves era sobretudo domínio dos machos, associado à defesa do território ou à atração de parceiras. No entanto, um novo livro vem contrariar essa narrativa e revelar um cenário muito mais complexo, escreve o The Guardian.

A obra "The Sound Approach to Birding 2" procura corrigir a sub-representação dos sons produzidos por aves fêmeas, tanto em guias de campo como em arquivos sonoros. Dados citados indicam que, em 2016, apenas 0,01% dos registos na biblioteca global Xeno-Canto estavam identificados como pertencentes a fêmeas. Outro arquivo apresentava apenas 0,03%, segundo um estudo de 2018. Estes números ilustram uma lacuna significativa no conhecimento científico e na forma como o comportamento das aves tem sido documentado.

Segundo Lucy McRobert, investigadora envolvida no projeto, a ideia de que apenas os machos cantam é simplista. As fêmeas também vocalizam com diferentes propósitos: defendem território, afastam rivais e podem até atrair múltiplos machos. Em muitas espécies, possuem repertórios próprios que permitem distinguir os sexos através do som.

O livro inclui uma biblioteca com 300 gravações de cerca de 200 espécies, acessível online e através de uma aplicação. Estes registos fazem parte de um arquivo mais amplo do projeto Sound Approach, que desde 2000 tem reunido gravações confirmadas de fêmeas em 41% das espécies da região do Paleártico Ocidental, que abrange a Europa, o Norte de África e grande parte do Médio Oriente.

Globalmente, estima-se que até 70% das espécies de aves tenham fêmeas que cantam. Em regiões tropicais, é comum que machos e fêmeas cantem em dueto, reforçando laços de casal, defendendo território ou sinalizando disponibilidade reprodutiva. Esta realidade contrasta com a visão tradicional, fortemente influenciada por estudos europeus, onde o canto dos machos é mais predominante entre aves canoras.

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