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A primeira versão brasileira da semaglutida começou a ser vendida nas farmácias do Brasil esta segunda-feira, 15 de junho. Segundo o Jornal Opção, o medicamento, produzido pela farmacêutica EMS, é destinado ao tratamento da obesidade e chega ao mercado com um preço inferior ao das opções importadas.

Cada caneta tem um preço inicial de 452 reais (cerca de 76 euros). Para os primeiros três meses de tratamento, a empresa disponibiliza um pacote promocional no valor de 863,23 reais (cerca de 146 euros), correspondente às doses necessárias para 90 dias, o que representa um custo médio mensal de (cerca de 49 euros). A partir do quarto mês, o preço de cada caneta passa para 498 reais (cerca de 84 euros).

A comercialização do medicamento foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após a expiração da patente da farmacêutica Novo Nordisk, responsável por medicamentos como Ozempic e Wegovy. Embora a EMS tenha recebido autorização para praticar preços semelhantes aos da concorrência, próximos dos 800 reais (cerca de 136 euros), optou por lançar o produto com valores pelo menos 30% inferiores.

Neste primeiro ciclo de distribuição, mais de 500 mil canetas serão colocadas à venda em farmácias de todo o país. A empresa anunciou ainda um pacote com duas canetas de 1,0 mg por 896 reais (cerca de 152 euros), embora a data de chegada desta apresentação ao mercado ainda não tenha sido divulgada.

O lançamento deste medicamento foi apresentado no início do mês durante um evento reservado a médicos e representantes do setor. A expectativa da empresa é que a versão nacional contribua para reduzir os custos suportados pelos doentes que recorrem ao tratamento, cujo valor mensal pode atualmente rondar os mil reais. A semaglutida chegou a ser considerada para inclusão no Sistema Único de Saúde brasileiro, mas a proposta acabou rejeitada devido ao elevado custo do medicamento.

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