As cerimónias fúnebres decorrem na segunda-feira, a partir das 16h00, na casa mortuária da Igreja de São João de Deus. Na terça-feira, o cortejo fúnebre seguirá para o Cemitério do Alto de São João, onde a cremação está marcada para as 13h00.

O antigo radialista morreu de madrugada no Hospital de Santa Maria, onde se encontrava internado desde meados de abril. De acordo com Teresa Mota, filha do locutor, Cândido Mota faleceu “sem sofrimento, rodeado da família e de amigos próximos”, após um período de doença prolongada.

Nascido a 28 de setembro de 1943, em Espinho, Cândido Soares Pinto da Mota foi uma das vozes mais marcantes da história da rádio em Portugal. Destacou-se como pioneiro dos programas interativos, sendo “O Passageiro da Noite” um dos exemplos mais emblemáticos do seu percurso profissional.

A sua notoriedade alargou-se também à televisão, através de uma colaboração duradoura com Herman José, contribuindo para consolidar a sua popularidade junto do grande público.

Nos últimos anos, Cândido Mota afastou-se da vida mediática e residia na Casa do Artista. A sua morte representa o desaparecimento de uma figura incontornável da rádio portuguesa e de uma voz que marcou gerações de ouvintes.