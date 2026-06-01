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O concurso de 2026/2027 tem mais 834 vagas em comparação com o do ano passado. Educação Básica e Medicina são os cursos com o maior aumento dos lugares disponíveis: há mais 147 vagas para os candidatos a Educação Básica e 62 para Medicina.

Às mais de 56 mil vagas do concurso nacional de acesso ao ensino superior, juntam-se 21.493 lugares nos concurso especiais. Já as instituições de ensino superior privado apresentam, este ano, 21.910 vagas, às quais acrescem 7.405 lugares nos concursos e regimes especiais.

Os estudantes podem candidatar-se à primeira fase do concurso até 6 de agosto. No entanto, os alunos incluídos no contigente especial para emigrantes devem apresentar a sua candidatura apenas até 27 de julho.

A DGES vai divulgar os resultados a 23 de agosto e as matrículas começam no dia seguinte.