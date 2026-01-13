Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Já estão abertas as candidaturas para os Prémios Nunes Correa Verdades de Faria, que visam reconhecer pessoas que se tenham destacado pelo seu esforço, trabalho ou investigação em três áreas fundamentais: o cuidado e carinho dispensado aos idosos desprotegidos, o progresso da medicina na sua aplicação às pessoas idosas e o avanço no tratamento das doenças do coração.

Segunto a nota de imprensa, ao todo, são atribuídos três prémios, cada um no valor de 12.500 euros, destinados a distinguir contributos de excelência com impacto social e científico nestes domínios.

Criados em 1987, os Prémios resultam do legado de Enrique Mantero Belard, um dos últimos grandes beneméritos portugueses, que deixou à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa uma parte significativa do seu património, com a condição de que fossem instituídas estas distinções anuais.

As candidaturas serão avaliadas por um júri presidido por André Brandão de Almeida, administrador da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com a área da Saúde, e composto por personalidades de reconhecido mérito nos setores social e da saúde.

Mais informações sobre os Prémios Nunes Correa Verdades de Faria podem ser consultadas no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

