Em declarações aos jornalistas, Miguel Poiares Maduro, membro da comissão política da candidatura, afirmou que Marques Mendes “reforçou hoje a transparência” e manifestou a expectativa de que esse padrão seja seguido pelos outros candidatos a Belém.

“Aquilo que nós esperamos é que os outros candidatos ofereçam aos jornalistas e aos portugueses a mesma transparência”, afirmou Poiares Maduro.

“O que eu espero é que a transparência que Marques Mendes reforçou hoje seja agora uma obrigação de transparência que exista para os outros candidatos”, acrescentou.

As declarações surgem depois de Luís Marques Mendes ter divulgado a lista de 22 clientes da empresa familiar que detinha enquanto exercia atividade como consultor. Segundo a candidatura, a empresa foi dissolvida ainda antes da entrada formal na corrida presidencial.

Poiares Maduro criticou ainda o que considera ser a forma como o tema foi tratado publicamente, sublinhando que as notícias tiveram origem numa denúncia anónima entregue à Procuradoria-Geral da República (PGR). “Fez-se notícia com base na circunstância de alguém ter feito uma denúncia anónima”, afirmou, acrescentando que o próprio Ministério Público já esclareceu que a denúncia “não tem a mínima base de fundamento”.

“Fazer notícia com base em denúncias anónimas é perverso para a democracia”, criticou.

A divulgação da lista de clientes ocorreu depois de a PGR ter recebido uma denúncia anónima que alegava que o candidato presidencial teria recebido valores de uma construtora sem a existência de contrato. Antes mesmo de ser conhecida a posição da PGR, a candidatura de Marques Mendes sustentava que “está tudo explicado”, associando o surgimento da denúncia ao contexto pré-eleitoral e à subida do candidato nas sondagens.

Na sequência das notícias relacionadas com a sua atividade como consultor, Luís Marques Mendes comprometeu-se a divulgar a lista de clientes, mediante autorização, compromisso que foi agora concretizado. Após a divulgação, o diretor de campanha reiterou o desafio para que os restantes candidatos adotem o mesmo nível de escrutínio público.

