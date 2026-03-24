Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária deteve Ivo Faria, de 27 anos, candidato do Chega nas últimas eleições autárquicas em Fafe, no âmbito de uma investigação por crimes de abuso sexual de menores e pornografia, avança o Correio da Manhã.

Na última sexta-feira, a PJ realizou buscas na residência do suspeito, onde encontrou vários ficheiros no computador contendo imagens de abusos sexuais de crianças. Há indícios de que Ivo Faria partilhava este tipo de material em plataformas digitais.

Existem também fortes suspeitas de que o homem abusou de uma criança e de uma mulher com quem tinha relações familiares, tendo filmado alguns desses atos.

Ouvido por um juiz de instrução, o suspeito ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

Durante a campanha autárquica de 2025, o Chega apresentou Ivo Faria como “mais um candidato na senda da aposta jovem” do partido. Nas suas redes sociais, o candidato afirmava querer dinamizar a União de Freguesias local, combater o compadrio e o clientelismo, e desenvolver serviços e oportunidades para os jovens da região.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.