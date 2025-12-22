O homem, de 22 anos, que também era instrutor e cavaleiro no Centro Hípico Lebreiro, no Ribatejo, era visto no meio equestre local como “uma promessa” e desempenhava funções de formação de jovens praticantes. As suspeitas incluem pelo menos dois crimes de abuso sexual de menores, com vítimas de 11 e 14 anos, ocorridos entre abril e novembro deste ano, e um crime de produção ou posse de pornografia infantil.

De acordo com as autoridades, a investigação teve início após uma denúncia, feita em novembro, por uma criança que relatou às autoridades alegados avanços do instrutor no centro hípico. A partir dessa queixa, a Polícia Judiciária desenvolveu diligências que culminaram na detenção do suspeito.

Moreira foi presente a um juiz no Tribunal de Loures e ficou sujeito à medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, cumprida no Estabelecimento Prisional de Lisboa, por risco de continuação da atividade criminosa ou perturbação do curso do processo.

O arguido tinha integrado listas candidatas do Chega às eleições autárquicas deste ano e ainda em 2021, na Azambuja, sem ter sido eleito. A direção do partido ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.