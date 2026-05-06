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O presidente do governo regional, Fernando Clavijo, afirmou esta quarta-feira, em declarações à rádio COPE, que a decisão de impedir a entrada do navio não se baseia em critérios técnicos, sublinhando que “não existe informação suficiente que tranquilize a população ou garanta a sua segurança”.

Clavijo acrescentou ter solicitado uma reunião urgente com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, para discutir a situação. O responsável regional pertence ao Partido Popular, principal força da oposição ao governo socialista.

Segundo a televisão pública espanhola TVE, o navio teria como destino o porto de Tenerife, uma das ilhas do arquipélago, citando fontes do Ministério da Saúde espanhol. O ministério não comentou de imediato o caso.

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