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O medicamento, designado Sevmia e desenvolvido pela farmacêutica canadiana Apotex, é a versão genérica do Wegovy. A autorização foi concedida após a Health Canada concluir que o fármaco cumpre os requisitos de segurança, eficácia e qualidade exigidos para medicamentos genéricos.

O Sevmia está indicado para administração semanal em doentes com idade igual ou superior a 12 anos, como complemento a uma alimentação de baixo teor calórico e ao aumento da atividade física, no âmbito do controlo crónico do peso.

Segundo a autoridade reguladora, os genéricos de semaglutido são produtos sintéticos complexos, considerados farmacêuticamente equivalentes ao medicamento biológico de referência. A avaliação realizada pretende garantir que eventuais diferenças entre os produtos não afetam a sua segurança, eficácia ou qualidade.

A Health Canada considera que a entrada destes medicamentos no mercado poderá traduzir-se numa redução dos custos para os doentes e para o sistema de saúde. No Canadá, muitos medicamentos genéricos têm preços entre 45% e 90% inferiores aos das versões de marca.

A entidade adiantou ainda que continuará a monitorizar a segurança e a eficácia de todos os medicamentos genéricos de semaglutido autorizados, comprometendo-se a adotar medidas caso sejam identificados problemas inesperados.

Esta é a terceira autorização concedida pela Health Canada para um medicamento genérico à base de semaglutida. Em maio deste ano, o regulador já tinha aprovado uma versão genérica injetável da Apotex para o tratamento semanal de adultos com diabetes tipo 2. A 28 de abril, o Canadá tornou-se também o primeiro país do G7 a autorizar uma versão genérica deste princípio ativo.

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