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“Ao longo dos últimos dias, o ambiente tem sido de celebração permanente. A procura manteve-se elevada durante toda a semana, com visitantes provenientes de diferentes pontos do país e do estrangeiro, num regresso que tem superado as expectativas e confirmado a enorme saudade que existia em torno das Festas do Povo”, lê-se num comunicado de imprensa divulgado organização, que indica que esta edição ficou marcada por uma “grande projeção mediática e digital”.

As festividades são o resultado de meses de trabalho de centenas de campomaiorenses. A edição deste ano mostrou “a força de uma tradição capaz de unir gerações, mobilizar uma comunidade inteira e emocionar tanto quem participa na construção da Festa como quem chega pela primeira vez a Campo Maior”, disse a organização.

Tal como o 24notícias divulgou, esta edição das Festas do Povo ficou marcada pela participação dos jovens campomaiorenses, o que mereceu elogios do presidente da Câmara, Luís Rosinha.

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