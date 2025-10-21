Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025, a campanha foi divulgada nos meios digitais e através de cinco ações de sensibilização presenciais promovidas pela ANSR, em simultâneo com operações de fiscalização da GNR e PSP, nas cidades de Lisboa, Faro e Santarém, bem como nas regiões autónomas.

Durante as ações, 461 condutores e passageiros foram sensibilizados com mensagens de prevenção sobre os riscos da velocidade excessiva, nomeadamente que esta é responsável por um terço dos acidentes mortais e que o ganho de tempo ao aumentar a velocidade é mínimo face ao risco aumentado.

No âmbito da campanha, foram fiscalizados 5.603.754 veículos, dos quais 5.553.881 por radar e 49.873 presencialmente. Das 23.724 infrações rodoviárias registadas, 14.829 estiveram relacionadas com excesso de velocidade — 14.820 no continente e nove nas regiões autónomas. A GNR detetou 4.150 infrações e a PSP 1.523.

Entre 14 e 20 de outubro, registaram-se 2.788 acidentes, resultando em seis vítimas mortais, 50 feridos graves e 944 feridos ligeiros. Em comparação com o período homólogo de 2024, verificaram-se mais três acidentes, menos uma vítima mortal e menos seis feridos graves, embora com mais 81 feridos ligeiros.

As seis vítimas mortais — cinco homens e uma mulher, entre os 19 e 75 anos — morreram em acidentes ocorridos nos distritos de Lisboa (2), Faro (1), Leiria (1), Portalegre (1) e Porto (1). Os sinistros incluíram duas colisões, três despistes e um atropelamento.

Esta foi a décima de onze campanhas previstas no âmbito do PNF 2025. Até ao final do ano, está prevista a realização de mais uma campanha de sensibilização e fiscalização. As ações de 2025, à semelhança das de 2024, centram-se nas temáticas de velocidade, álcool, acessórios de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas a motor.

