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Promovida pela Dignitude, a campanha entra este ano na sua 15.ª edição e decorre até 26 de junho, abrangendo farmácias do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Os donativos angariados destinam-se a apoiar o Programa abem: Rede Solidária do Medicamento.

Segundo a associação promotora, desde o arranque da iniciativa, em 2016, já foram apoiadas mais de 46 mil pessoas, tendo sido dispensadas mais de 3,6 milhões de embalagens de medicamentos, contribuindo de forma significativa para a melhoria da saúde e da qualidade de vida dos beneficiários.

Os apoios destinam-se a cidadãos e famílias em comprovada situação de carência socioeconómica, referenciados por entidades parceiras locais, como autarquias, instituições particulares de solidariedade social, Cáritas e Misericórdias, integradas numa rede colaborativa com presença em todo o território nacional.

Os beneficiários recebem um cartão abem, que lhes permite adquirir, sem qualquer custo, os medicamentos comparticipados prescritos pelo médico nas farmácias aderentes.

Em comunicado, a diretora executiva da Dignitude, Sara Nóbrega, sublinhou o objetivo da campanha: “Queremos transformar um gesto simples num impacto real na vida de milhares de pessoas que enfrentam dificuldades no acesso à medicação”.

A associação lembra ainda que os donativos efetuados no âmbito da campanha dão direito à emissão de recibo, ao abrigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais.

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