A campanha é promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP), estando integrada no PNF – 2026.

A ação visa sensibilizar os condutores para os riscos associados à utilização do telemóvel durante a condução. De acordo com os dados divulgados, o uso do telemóvel ao volante aumenta em quatro vezes o risco de acidente e provoca um atraso no tempo de reação a situações imprevistas superior ao efeito de uma taxa de álcool no sangue de 0,8 g/l.

A evidência indica ainda que, a uma velocidade de 50 km/h, desviar o olhar para o telemóvel durante três segundos equivale a percorrer cerca de 42 metros sem ver a estrada, o correspondente ao comprimento de uma fila de 10 carros.

Entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2025, a distração ao volante — que inclui o uso do telemóvel — esteve na origem de 12.215 acidentes em que se apurou que pelo menos um dos condutores circulava distraído.

Além do risco para a própria vida e a de terceiros, a utilização do telemóvel durante a condução implica penalizações que incluem coima entre 250 e 1.250 euros, perda de três pontos na carta de condução e inibição de conduzir por um período de um a 12 meses.

A campanha integra ações de sensibilização da ANSR em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira nas regiões autónomas, bem como operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial enfoque em vias de maior intensidade de tráfego.

As ações de sensibilização decorrem em simultâneo com as operações de fiscalização nas seguintes datas e locais:

24 de fevereiro, às 14h00, na EN 14 Celeirós – Rotunda do Feliz (Braga) – ANSR e GNR;

25 de fevereiro, às 09h30, na Avenida do Cávado, Braga – ANSR e PSP;

26 de fevereiro, às 10h00, na A1, Km 66 – Praça da Portagem, Santarém – ANSR e GNR;

27 de fevereiro, às 10h00, na Rotunda do Shopping Torres Novas, Torres Novas – ANSR e PSP;

2 de março, às 14h00, no IC2, km 244,400, Albergaria-a-Velha – ANSR e GNR.

As entidades envolvidas recordam que a utilização do telemóvel durante a condução aumenta significativamente o risco de acidente e apelam aos condutores para desligarem o telemóvel e adotarem comportamentos mais seguros na estrada.

