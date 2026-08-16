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De acordo com a Globo, os candidatos já podem apelar ao voto, fazer campanha na internet e organizar comícios, desfiles e arrudas. A partir de dia 28 de agosto, começará a propaganda em rádios e televisões.
Lula da Silva, do Partido Trabalhista, lidera com 38% das intenções de voto a última sondagem divulgada. Segue-se Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, com 31%.
O Presidente Lula escolheu arrancar a campanha com uma visita ao Estádio da Vila de Euclides, em São Bernardo do Campo, São Paulo. O local escolhido marca a história de Lula da Silva como sindicalista, já que foi em São Bernardo do Campo que liderou greves no final da década de 70.
Já Flávio Bolsonaro fará um comício na praia de Copacabana, um local conhecido por acolher apoiantes do pai, o antigo Presidente brasileiro Jair Bolsonaro.
A primeira volta das eleições no Brasil acontecerá a 4 de outubro. Além de Lula e Flávio Bolsonaro, concorrem: Renan Santos, Ronaldo Caiada, Augusto Cury, Romeu Zema, Samara Martins, Edmilson Costa, Clariana Barão, Hertz Dias, Leonardo Avalanche, Rui Costa Pimenta e Wilson Grassi.
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