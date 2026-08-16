Lula da Silva, do Partido Trabalhista, lidera com 38% das intenções de voto a última sondagem divulgada. Segue-se Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, com 31%.

O Presidente Lula escolheu arrancar a campanha com uma visita ao Estádio da Vila de Euclides, em São Bernardo do Campo, São Paulo. O local escolhido marca a história de Lula da Silva como sindicalista, já que foi em São Bernardo do Campo que liderou greves no final da década de 70.