Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo um comunicado da Catedral de Tui, um total de 100.452 peregrinos percorreram este caminho até 14 de dezembro. Os números deste ano representam um aumento de 6% em relação ao ano passado.

De acordo com as estatísticas consultadas no site do gabinete do peregrino da Catedral de Santiago de Compostela, 38,12% dos peregrinos do Caminho Português em 2025 eram espanhóis, enquanto 11,88% portugueses, sendo os restantes 50% de outros países.

Os dados revelam ainda que Tui é o ponto de partida mais popular para os peregrinos no Caminho Português. Até ao momento, este ano foram registados 41.553 peregrinos, o que representa 41,83% dos caminhantes que percorrem este caminho.

Ainda de acordo com as estatísticas do gabinete do peregrino da Catedral de Santiago de Compostela, o Caminho Português da Costa registou até agora, durante 2025, 89.265 peregrinos, sendo o Porto o local de partida mais popular.

Destes, 20,02% eram espanhóis, seguidos de 12,26% norte-americanos, 10,62% alemães, 6,34% italianos e 5,16% portugueses. Os restantes 45,6% são de outros países.

O Caminho Francês de Santiago era o que registava mais peregrinos, com um total de 241.491, sendo 51,82% espanhóis e os restantes 48,18% de outras nacionalidades e o local de partida mais popular Sarria (Galiza).

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.