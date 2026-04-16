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De acordo com o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo, o incidente ocorreu cerca das 12h10, quando o camião ficou parado na ponte com uma “acentuada inclinação lateral sobre a faixa de rodagem”, obrigando ao corte imediato do trânsito.

Segundo o Correio da Manhã, citando a Lusa, no local estavam mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários do Cartaxo, da GNR e da Câmara Municipal do Cartaxo, num total de três carros e quatro operacionais. As operações poderão envolver também empresas especializadas na remoção de carros pesados.

Segundo as autoridades, será ainda necessária uma avaliação técnica por parte da Infraestruturas de Portugal para determinar se a ponte sofreu danos que impeçam a sua reabertura.

O comandante dos Bombeiros Voluntários do Cartaxo, Victor Rodrigues, adiantou que os trabalhos de remoção estão a decorrer conforme o previsto e que, caso não surjam imprevistos, a circulação poderá ser retomada ainda durante a tarde, após a limpeza da via.

A operação inclui a lavagem do tabuleiro da ponte devido a um derrame de gasóleo, entretanto registado. Enquanto o trânsito se mantiver cortado, os automobilistas terão de recorrer a percursos alternativos, com desvios que podem acrescentar entre 10 e 20 quilómetros, nomeadamente pela zona de Santarém, através da ponte Salgueiro de Maia.

Em comunicado, a Câmara Municipal do Cartaxo refere que, devido à complexidade da operação, não é possível prever a duração dos trabalhos, mantendo-se o encerramento “até estarem garantidas todas as condições de segurança”.

A autarquia apela ainda ao cumprimento da sinalização existente, sublinhando a importância desta infraestrutura para a ligação entre os dois concelhos. A reabertura ao trânsito só será autorizada após a remoção do carro e a confirmação de que estão reunidas todas as condições de segurança.