Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas na tarde deste domingo, na rua Navarrería, no centro histórico de Pamplona, em Espanha, depois de terem sido atropeladas por um camião de recolha de resíduos, diz o El País.

A Polícia Municipal de Pamplona, que assumiu a investigação do caso, sublinha que se tratou de um acidente. As circunstâncias exatas do sucedido continuam a ser apuradas. Neste momento, tudo indica que o veículo sofreu uma avaria no sistema de travagem.

Entre os quatro feridos, dois encontram-se em estado muito grave e foram transportados para o Hospital Universitário de Navarra em ambulâncias de suporte avançado de vida. As outras duas vítimas sofreram ferimentos ligeiros: uma foi encaminhada para o mesmo hospital e outra para o centro Doctor San Martín, tendo ambas sido transportadas em ambulâncias de suporte básico de vida.

O atropelamento ocorreu cerca das 15h45. Além das vítimas diretamente atingidas, várias pessoas receberam assistência no local devido a crises de ansiedade.

O acidente aconteceu numa zona habitualmente muito movimentada em dias festivos. Na altura, encontravam-se ali numerosas pessoas que tinham participado na manifestação realizada por ocasião do Dia do Orgulho LGTBI+.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.