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As câmaras municipais portuguesas disponibilizam cada vez mais serviços através da internet, mas muitos dos seus portais continuam a apresentar vulnerabilidades que podem ser exploradas por hackers, segundo um estudo divulgado esta terça-feira. A análise conclui que a transformação digital das autarquias não tem sido acompanhada por um reforço equivalente da cibersegurança.

O estudo indica que os municípios têm vindo a aumentar o número de serviços digitais, permitindo aos cidadãos tratar online de processos como licenças, pagamentos, pedidos de informação ou marcações. No entanto, a expansão destas plataformas tornou também os sistemas municipais mais expostos a ataques informáticos.

Em declarações ao Jornal de Notícias, a investigadora Delfina Soares, diretora do Centro ALGORITMI da Universidade do Minho, alerta que a digitalização tem de ser acompanhada por uma estratégia robusta de proteção.

"A superfície de ataque aumentou e isso exige uma preocupação permanente com a segurança dos sistemas e dos dados."

Segundo a especialista, muitas autarquias continuam a enfrentar limitações de recursos financeiros e técnicos, o que dificulta a atualização permanente das infraestruturas digitais e a correção rápida de vulnerabilidades. O estudo defende um maior investimento em auditorias de segurança, monitorização contínua e formação dos trabalhadores municipais.

Os autores alertam que um ciberataque bem-sucedido poderá provocar interrupções nos serviços públicos, comprometer o funcionamento das plataformas eletrónicas e expor dados pessoais dos cidadãos, sublinhando a necessidade de a cibersegurança acompanhar o ritmo da modernização digital das autarquias.

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