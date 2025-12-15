Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o jornal, os terrenos que foram doados ao clube, numa tentativa de apoiar a sua estabilidade financeira, acabaram posteriormente na posse da Importantaltura, uma empresa envolvida num esquema de fraude relacionado com os chamados “vistos gold”. Essa transferência e a forma como os terrenos foram negociados deixaram a autarquia em perda de valor que ascenderá a milhões de euros.

A operação, que previa que os terrenos contribuíssem para a estabilidade económica do clube, não só falhou o objetivo como expôs a Câmara de Setúbal a uma perda patrimonial substancial quando o ativo passou para terceiros fora do controlo público.

O caso tem sido alvo de críticas por parte de forças políticas locais e de observadores externos, que questionam a gestão dos ativos municipais e os mecanismos de controlo utilizados na cedência de património a entidades privadas.

A polémica ocorre num momento em que outras vertentes das finanças municipais também estão na agenda pública, incluindo o elevado nível de dívida do município e as pressões orçamentais sobre serviços locais, reforçando o debate sobre a gestão dos recursos públicos em Setúbal.

