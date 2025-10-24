Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O Tribunal Constitucional (TC) já avaliou o recurso da CDU à votação para a Câmara Municipal de Lisboa e, com as decisões tomadas, a coligação encabeçada por João Ferreira ficou apenas um voto atrás do Chega.
Segundo o jornal Observador, o TC vai fazer a recontagem da secção de voto n.º 28 da assembleia de voto da freguesia de São Domingos de Benfica num futuro próximo.
Assim sendo, a CDU continua a ter possibilidade de reeleger a vereadora Ana Jara que tinha perdido o lugar no executivo municipal para o segundo vereador do Chega. A candidatura encabeçada por Bruno Mascarenhas ficou três votos à frente dos comunistas num universo de mais de 200 mil eleitores, após o apuramento final dos votos.
