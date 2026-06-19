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De acordo com um comunicado de imprensa, os dois edifícios localizam-se na freguesia de Campanhã e terão 331 apartamentos, com tipologias de T0 a T3. As rendas, que estão sujeitas a atualizações anuais, vão variar entre os 536,76 euros para T0 e 971,28 para um T3. Os contratos de arrendamento têm a duração inicial de 10 anos e podem ser renovados até ao máximo de 25 anos.

Além dos dois edifícios, vão construir-se infraestruturas viárias e áreas verdes na zona envolvente.

O Município do Porto, através do programa Porto Sentido, é o responsável pelo arrendamento e gestão do empreendimento. Já a Sonae Sierra e a Solive, enquanto proprietárias do terreno e promotoras do projeto, asseguram o investimento.

“A criação deste novo projeto Build to Rent representa mais um passo concreto na nossa estratégia para aumentar a oferta de habitação acessível no Porto. Estamos a demonstrar que é possível mobilizar o investimento privado para responder a um dos maiores desafios que a cidade enfrenta, colocando centenas de novas casas ao serviço das famílias portuenses, com rendas acessíveis e geridas pelo Município. É este o caminho que queremos seguir: criar mais oferta, acelerar soluções e construir parcerias que permitam dar respostas reais a quem hoje procura viver no Porto”, afirmou o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte.

Para o CEO da Sonae Sierra, Fernando Guedes de Oliveira, o projeto demonstra o foco da empresa em contribuir para a resolução do problema da habitação no Porto e no país. “É um passo relevante na consolidação da nossa estratégia de desenvolvimento de ativos residenciais, na qual se inclui a promoção de vários ativos Built-to-Rent”, afirmou.

Já António Araújo, administrador da Solive/Tecnibuild, garante que a iniciativa demonstra que se pode conciliar investimento privado, qualidade urbana e impacto social positivo. “Para a Solive, é motivo de orgulho contribuir para uma solução que cria valor para a cidade, para a comunidade e para as gerações futuras, através de uma parceria sólida entre entidades públicas e privadas”.

A autarquia do Porto, a Sonae Sierra e a Solive já assinaram um acordo-promessa para avançar com o projeto.

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