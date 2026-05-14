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O Município do Porto tem em aberto o procedimento concursal para a contratação de onze guardas-noturnos para as zonas de Lordelo do Ouro e Massarelos, Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde e Ramalde. Para o município, a atuação do guarda-noturno tem objetivos exclusivamente preventivos. Assim sendo, entre as funções a desempenhar estão, segundo o comunicado enviado às redações:

manter a vigilância e a proteção da propriedade dos moradores da sua área, com os quais tenha uma relação contratual;

prestar informações, no âmbito das respetivas competências, aos seus clientes e demais cidadãos que se lhe dirijam;

no mais curto espaço de tempo, informar as forças e serviços de segurança de tudo quanto tomem conhecimento que possa ter interesse para a prevenção e repressão de atos ilícitos e das incivilidades em geral, como ainda, receber informações relevantes sobre a situação de segurança na sua área de atuação;

apoiar a ação das forças e serviços de segurança e de proteção civil quando tal lhe for solicitado.

A submissão de candidaturas deve ser feita através da Plataforma de Recrutamento do Município do Porto. O prazo para submissão de candidaturas decorre até ao dia 26 de maio.

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