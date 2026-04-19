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A Câmara Municipal de Torres Vedras deliberou, na reunião do executivo realizada a 14 de abril, avançar com a expropriação urgente de quatro habitações situadas na Rua de São Miguel, diz o jornal local Badaladas.

A medida inclui também a posse administrativa imediata dos imóveis, que serão demolidos para viabilizar a construção de um muro periférico de contenção na base do castelo.

A decisão surge num contexto de risco crescente associado à instabilidade da encosta norte do castelo, cuja pressão sobre as habitações adjacentes se tem vindo a intensificar desde fevereiro, depois do mau tempo.

O objetivo da intervenção passa por garantir a segurança da área, prevenindo eventuais deslizamentos de terras que possam colocar em perigo pessoas e bens.

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