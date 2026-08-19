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A informação foi confirmada à SIC por Marco Almeida, presidente da Câmara Municipal de Sintra.

Segundo a autarquia, além da ausência da licença para ocupação da via pública, também não foi feita a comunicação à Câmara Municipal de Sintra para o início dos trabalhos.

A obra terá ainda violado os “Deveres dos Intervenientes na execução da obra”, de acordo com a autarquia.

Marco Almeida indicou que o empreiteiro terá agora de responder às autoridades.

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