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Luís Neves referiu anteriormente que tinha construído um tanque no imóvel. No entanto, a CNN avança que se trata de uma piscina, uma obra urbanística que necessita de licenciamento.

Uma fonte da Câmara de Odemira indicou à CNN que "não foi possível encontrar qualquer processo de licenciamento/comunicação de obras" relativo ao monte onde decorrem os trabalhos.

A mesma informação refere que a construção da piscina terá um custo estimado entre sete e nove mil euros, sem incluir as despesas de deslocação e alojamento dos trabalhadores da empresa Construbarcelos, sediada em Barcelos, a cerca de 520 quilómetros de São Teotónio.

De acordo com declarações de Luís Neves, o custo total da obra ronda os 20 a 30 mil euros. Construtores contactados pela estação consideram que esse valor é reduzido, admitindo que possa corresponder a um "preço de amigo".

O caso tornou-se público após uma notícia do Nascer do Sol, que revelou que as obras estavam a ser executadas pela empresa Construbarcelos. A cliente da empreitada é a empresa Alcampos, detida pela mulher de Luís Neves. Segundo a mesma informação, a Construbarcelos celebrou contratos de construção civil com a Polícia Judiciária entre 2019 e 2025.