A fonte da Câmara de Loures referiu, à LUSA, que foi colocado esta segunda-feira um edital de aviso de demolição, dando um prazo de 48 horas para que as quatro construções fiquem desocupadas.

Segundo a fonte da Câmara Municipal de Loures, presidida pelo socialista Ricardo Leão, as famílias que estavam a viver nas construções já estavam referenciadas e os assistentes irão deslocar-se ao bairro na terça-feira.

A Câmara de Loures esclareceu ainda que não existe qualquer impedimento legal para travar a demolição das quatro habitações precárias, uma vez que a providência cautelar em vigor que suspendeu as operações desencadeadas em 14 de julho, aprovada por um tribunal administrativo de Lisboa, só abrange anteriores construções.

As quatro construções precárias terão sido reerguidas no fim de semana de 16 e 17 de agosto.

A 14 de julho, a autarquia de Loures desencadeou uma operação de demolição de 64 casas precárias e construídas pelos moradores no Talude Militar, onde viviam 161 pessoas, tendo sido demolidas 51 no primeiro dia e outras quatro no segundo.

A operação foi entretanto suspensa após o despacho de um tribunal de Lisboa, na sequência de uma providência cautelar interposta por 14 moradores.