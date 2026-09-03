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“É uma ideia pioneira e tenho a certeza de que vai ser replicada por outras câmaras”, afirmou Ricardo Leão em declarações à agência Lusa, citadas pela SIC Notícias. O autarca explicou que as pulseiras permitem testar bebidas com e sem álcool através da colocação de uma gota numa determinada zona da pulseira, sendo que uma mudança de cor alerta para a possível presença de GHB.

No próximo sábado, estará um técnico do Município de Loures à porta do Parque Papa Francisco para distribuir pulseiras aos interessados. A iniciativa resulta de uma parceria entre o Município, a PSP e a promotora Desert Rain.

“Já me perguntaram se esta iniciativa é uma reação a um conjunto de situações que possam ter ocorrido, mas não. Não temos registo de nenhuma ocorrência”, explicou Ricardo Leão, considerando que esta “é uma medida muito boa”.

A distribuição das pulseiras constitui um investimento de 22.ooo euros, que vão ser repartidos de igual forma pela Câmara de Loures e pela Desert Rain.

A campanha vai acontece até ao final do ano e a autarquia admite voltar a distribui pulseiras em 2027.

As pulseiras Celentis foram desenvolvidas em 2025 pelo investigador Carlos Lodeiro Espiño, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em conjunto com a Universidade de Valência e a empresa espanhola Celentis.

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