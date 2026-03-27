Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o grupo Vida Justa, num dos casos a família afetada possuía contrato de arrendamento municipal, mas o processo de despejo foi motivado pela presença de um sobrinho que havia sido previamente despejado no mesmo bairro. A CML optou por iniciar um processo de desocupação em vez de um procedimento administrativo de resolução de contrato, que permitiria audiência de interessados e eventual saída do familiar não autorizado.

Durante a ação na Quinta do Mocho, a CML contou com um forte dispositivo policial e não permitiu à arrendatária retirar pertences da casa, incluindo o contrato de arrendamento. Agentes da PSP presentes recusaram-se a identificar, é denunciado.

Anteriormente, a 24 de março, outra família de cinco pessoas, incluindo três menores, foi despejada na Apelação sem aviso ou notificação prévia. No local, não havia assistentes sociais nem técnicos municipais para acompanhar a situação, contrariando a Lei de Bases da Habitação. No momento do despejo, a mãe encontrava-se a trabalhar em Cascais, e as crianças só não ficaram na rua graças à solidariedade de vizinhos.

Segundo o movimento Vida Justa, estes casos refletem um aumento das situações de habitação precária e informal no concelho, incluindo zonas como Talude, Montemor e Marinhas do Tejo, bem como o crescimento da população em situação de sem-abrigo.

O movimento aponta a política habitacional da Câmara de Loures e do Governo como responsáveis pelo agravamento das condições sociais no concelho.

O presidente da Câmara, Ricardo Leão, destacou publicamente a redução do incumprimento e a recuperação de receitas, mas as organizações de moradores afirmam que essas medidas resultam num impacto negativo nas famílias afetadas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.