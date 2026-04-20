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Em comunicado, Carlos Moedas quer "uma Lisboa segura, onde as pessoas sintam essa segurança. E, para que tal aconteça, essa segurança tem de ser trabalhada todos os dias, o que significa agir em três pilares muito concretos: mais presença de forças de segurança na rua, mais soluções ao nível dos instrumentos de segurança e mais capacidade, quer em termos de condições, quer de competências”.

Na reunião, Carlos Moedas destacou o investimento que a Câmara vai realizar na requalificação de um conjunto de esquadras da cidade, investimento que caraterizou como “um passo enorme, que vai permitir aos nossos polícias de Segurança Pública ter melhores condições de trabalho”, e apontou a video-proteção como “uma prioridade”.

“Quando chegámos à Câmara havia apenas 27 câmaras de vídeo-proteção. Hoje temos quase 100 e estamos a trabalhar para expandir a rede. Em articulação com a PSP, estamos a definir os novos eixos estratégicos para a expansão do sistema de video-proteção, dando assim sequência àquele que tem sido o nosso esforço continuado para dar confiança às pessoas na segurança da cidade”, acrescentou.

Carlos Moedas sublinhou ainda a importância do reforço, com 100 agentes, que a Polícia Municipal de Lisboa vai ter a muito curto prazo.

“Este acordo muito importante que conseguimos fazer com o Ministério da Administração Interna representa um passo fundamental para termos mais polícia na rua e para continuarmos a apostar na proximidade com a população, nomeadamente através do Policiamento Comunitário, que foi recentemente alargado ao Vale de Alcântara e chega hoje a 16 territórios de Lisboa”.

Esta reunião do Conselho Municipal de Segurança, a primeira do mandato em modelo Alargado, contou com cerca de meia centena de participantes, entre eleitos da Câmara Municipal de Lisboa e das Juntas de Freguesia da cidade, do presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, André Moz Caldas, do comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, superintendente-chefe Luís Elias, do comandante da Polícia Municipal de Lisboa, superintendente José Figueira, e de representantes de diversas instituições e entidades da sociedade civil.

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